Emirati-Serbia: ministero Esteri segue con preoccupazione sviluppi situazione in Kosovo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Emirati Arabi Uniti seguono con preoccupazione gli sviluppi della situazione in Kosovo, dopo le recenti tensioni che minacciano di riaccendere il conflitto e di generare nuova instabilità. Lo si apprende da un comunicato stampa diramato ieri dal ministero degli Esteri degli Emirati Arabi Uniti, nel quale si sottolinea, inoltre, la necessità di rispettare i principi del diritto internazionale. Abu Dhabi, quindi, ha esortato le parti coinvolte a evitare qualsiasi misura che possa condurre a un nuovo inasprimento delle tensioni, auspicando che Serbia e Kosovo (la cui indipendenza non è internazionalmente riconosciuta) tornino al dialogo e mettano in atto l’accordo per la normalizzazione dei rapporti accolto dalle parti lo scorso febbraio a Bruxelles. Sono in questo modo, secondo il comunicato del ministero degli Esteri emiratino, si può giungere alla pace e alla prosperità per le popolazioni di Serbia e Kosovo. Infatti, si legge ancora nel documento, il dialogo facilitato dall’Unione europea, che Abu Dhabi sostiene, è il migliore strumento per risolvere tutte le questioni in sospeso. Gli Emirati e il loro governo, si legge ancora nel comunicato, credono nell’importanza di costruire ponti e di cooperare per rafforzare la fiducia tra le parti, conciliando le diverse posizioni. Gli Emirati, conclude la nota, hanno solide relazioni con la Repubblica di Serbia e con il Kosovo e attendono con impazienza di migliorare le prospettive di cooperazione a beneficio degli interessi comuni. (Res)