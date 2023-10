Kosovo: Casa Bianca, Serbia ritiri subito le truppe dal confine, Kfor rafforzerà la sua presenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La situazione in Kosovo è “preoccupante e destabilizzante” per tutta la regione dei Balcani occidentali. Lo ha detto il coordinatore per le comunicazioni strategiche al Consiglio per la sicurezza nazionale Usa, John Kirby, durante un briefing con la stampa. “Negli ultimi mesi abbiamo visto un crescendo di tensioni e violenza in Kosovo, culminato con alcuni membri delle forze di pace della Nato che sono rimasti feriti e con il recente attacco a Banjska, nel Nord del Paese: non è stato un attacco casuale, ma coordinato e pianificato, e i responsabili devono essere portati davanti alla giustizia”, ha detto, invitando le autorità serbe a ritirare “subito” le forze dispiegate lungo il confine con il Kosovo, che includono artiglieria e carri armati. Alla luce di questi sviluppi, ha aggiunto, la missione Kfor rafforzerà la sua presenza nel Nord del Kosovo. (Was)