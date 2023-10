Kosovo: Blinken sente presidente serbo, attacco a Banjska è inaccettabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha avuto un colloquio telefonico con il presidente serbo, Aleksandar Vucic, a cui ha ribadito la necessità di “provvedimenti immediati” per porre fine alle tensioni con il Kosovo, dopo l’attacco avvenuto domenica scorsa nel villaggio di Banjska. Il capo della diplomazia statunitense, riferisce una nota, ha anche chiesto di fare in modo che i responsabili, che al momento si trovano in Serbia, vengano “portati davanti alla giustizia”. Blinken ha ribadito il sostegno degli Stati Uniti alle missioni Kfor ed Eulex in Kosovo, aggiungendo che quanto accaduto al monastero di Banjska rappresenta “una sfida inaccettabile alla comunità internazionale”. Il segretario di Stato, infine, ha chiesto a Vucic di fare tutto il necessario per risolvere le tensioni con Pristina, in linea con gli impegni presi nell’accordo di normalizzazione delle relazioni mediato dall’Unione europea. (Was)