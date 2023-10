Kosovo-Serbia: Ue, necessario ridurre tensioni, auspichiamo collaborazione Belgrado su eventi Banjska (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non c'è posto per l'accumulo di armi e forze di sicurezza nel continente europeo. Tutte le forze devono ritirarsi. Questo è molto importante dal punto di vista dell'Unione europea e questo è un messaggio che trasmettiamo a entrambe le parti e anche ai nostri partner, con cui stiamo lavorando per cercare di porre fine a questa destabilizzazione", ha proseguito il portavoce Ue. "Riguardo gli eventi del 24 settembre, l'Unione europea è stata molto chiara e l'Alto Rappresentante lo ha ripetuto più volte: tutti i fatti devono essere accertati, devono essere indagati in modo adeguato e in questo contesto ci aspettiamo la piena e incondizionata collaborazione da parte della Serbia", ha concluso. (Beb)