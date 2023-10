Kosovo: premier Croazia e Albania chiedono a Ue misure contro Serbia dopo i fatti di Banjska

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier croato Andrej Plenkovic e l'omologo albanese Edi Rama hanno chiesto all’Ue e all’Occidente "misure contro la Serbia" in seguito allo scontro armato al monastero di Banjska, in Kosovo, una settimana fa. Lo ha riferito l'agenzia di stampa croata "Hina". Rama, oggi in visita ufficiale a Zagabria, ha dichiarato in una conferenza stampa congiunta con Plenkovic che “l'aggressione delle forze paramilitari serbe è tanto preoccupante quanto la reazione di Belgrado". "Abbiamo un crimine, l'omicidio di un agente di polizia (kosovaro), e abbiamo la trasformazione in eroi di coloro che lo hanno commesso", ha affermato il primo ministro albanese, sottolineando che ciò "non deve essere accettabile in un'Europa che ha valori opposti". Anche il premier croato ha sottolineato che queste scelte "non possono rimanere senza risposta" e che la decisione di Belgrado di proclamare una giornata di lutto nel Paese dopo l'accaduto "implica quasi l'identificazione con quanto successo". Il primo ministro croato ha quindi sottolineato di essere "sicuro" che delle misure verranno prese, mentre Rama ha esortato ad applicarle "senza perdere tempo", perché la decisione di Belgrado "non lascia spazio a interpretazioni diverse". (Seb)