Italia-Ucraina: missione a Kiev di Tajani, partecipazione a Consiglio Esteri Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante la sua missione a Kiev per partecipare alla riunione del Consiglio Affari esteri dell'Unione europea, il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, ha avuto una serie di impegni bilaterali, serviti a consolidare ulteriormente i già eccellenti rapporti tra Italia e Ucraina. Lo riferisce una nota della Farnesina. In particolare, ha incontrato le massime autorità ucraine, segnatamente il presidente Zelensky e il primo ministro Shmyhal. Nel corso dell'incontro col capo dello Stato ucraino, il vicepremier ha ricevuto l'onorificenza dell'Ordine di Jaroslav il Saggio, a riconoscimento dell'elevato valore che Kiev assegna al ruolo svolto dal governo italiano nel sostegno all'Ucraina e della profonda amicizia tra Italia e Ucraina. Da parte italiana, è stato confermato il forte interesse a dedicare all'Ucraina la massima priorità, anche durante la Presidenza italiana del G7 nel 2024. Durante la visita di Tajani, l'Italia ha assunto ufficialmente il patronato per la ricostruzione della città e della regione di Odessa. Il vicepremier ha presieduto con il ministro della Cultura ucraino Karandieiev una riunione dedicata al patronato italiano per la ricostruzione di Odessa, alla quale hanno partecipato il governatore e il sindaco di Odessa, il presidente della Triennale di Milano Stefano Boeri, il presidente della Fondazione Maxxi Alessandro Giuli e tutti i membri del Tavolo di coordinamento interministeriale dedicato alle prospettive di ricostruzione dell'Ucraina a livello di associazioni di categoria ed imprese. (segue) (Com)