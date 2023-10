Italia-Ucraina: missione a Kiev di Tajani, partecipazione a Consiglio Esteri Ue (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In tale occasione, Tajani ha espresso sostegno all'iniziativa di Laboratorio per la ricostruzione dell'Ucraina promossa da Palazzo Chigi, ministero degli Affari esteri e ministero della Cultura con Triennale e Maxxi, che ne stanno organizzando l'evento di lancio a Milano il 31 ottobre. Contestualmente, si è tenuto un incontro con il sistema imprenditoriale italiano, servito a proseguire nella mobilitazione delle imprese sulla ricostruzione, illustrando brevemente le potenzialità dei nuovi strumenti predisposti al riguardo e lanciando una serie di iniziative per favorire la partecipazione del sistema produttivo nazionale alla ricostruzione. Durante l'incontro hanno preso la parola i rappresentanti di alcune aziende, che hanno già avviato o sono interessate a partecipare alla ricostruzione dell'Ucraina: Terna nel settore energetico; Leonardo in quello della Difesa; FS e Mermec in quello delle infrastrutture e trasporti; Dompè nel settore salute-farmaceutico. Il sistema produttivo italiano, con oltre 180 presenze, ha confermato il grande interesse per le prospettive di ricostruzione dell'Ucraina. Anche in ragione di tale forte risposta, Tajani ha annunciato l'intenzione di organizzare a Kiev un business forum Italia-Ucraina. "L'Italia resterà a fianco del popolo ucraino per tutto il tempo necessario, anche per ciò che riguarda la ricostruzione, di cui vogliamo essere protagonisti", ha commentato il vicepremier. Tale appuntamento intende sviluppare i seguiti operativi della Conferenza bilaterale sulla ricostruzione di Roma del 26 aprile attraverso un business forum da svolgere a Kiev in primavera, ad un anno di distanza, come tappa intermedia, durante la Presidenza G7 del 2024, verso la Ukraine Recovery Conference da svolgere in Italia nel 2025. (segue) (Com)