Italia-Ucraina: missione a Kiev di Tajani, partecipazione a Consiglio Esteri Ue (3)

- Al fine di gettare le basi per riavviare la collaborazione anche tra imprese italiane ucraine di dimensioni più piccole, è stata lanciata, a beneficio delle Pmi italiane, una nuova misura del valore complessivo di 100 milioni di euro consistente in una riserva dedicata sul fondo 394/81 per accedere a finanziamenti particolarmente agevolati per investire in partnership con controparti ucraine. Al contempo, è stata discussa una proposta di MoU per promuovere l'accesso dell'Ucraina alle misure italiane di finanza agevolata per la fornitura di beni e la prestazione di servizi resi da imprese italiane, funzionali alla ricostruzione. Infine il ministro Tajani, accompagnato dall'ambasciatore Zazo, ha salutare il personale dell'ambasciata italiana a Kiev, riconoscendone lo spirito di sacrificio e la dedizione al servizio. Il ministro ha ringraziato calorosamente i dipendenti della rappresentanza diplomatica per il lavoro svolto in circostanze del tutto eccezionali, un impegno riconosciuto e apprezzato per i servizi resi allo Stato e ai cittadini italiani. (Com)