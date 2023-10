Ue: Gentiloni, 93 miliardi Recovery non richiesti non sono tesoretto, andrebbero raccolti sul mercato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I 93 miliardi di euro non richiesti dagli Stati membri del Next Generation Eu non sono un tesoretto, ma andrebbero raccolti dai mercati. A dirlo il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, nel corso di un'audizione a Strasburgo con la commissione Bilancio (Budg) e la commissione Affari economici e monetari (Econ) del Parlamento europeo. Questa somma non è un tesoro, un bene che è disponibile, dovrebbe essere richiesta sui mercati", ha detto. "Se me lo chiedete, personalmente direi che è una buona idea. Ma il problema è che questi 93 miliardi di prestiti sono destinati, secondo il nostro regolamento, a sostenere lo Strumento di ripresa e resilienza (Rrf). Quindi, forse è un punto da discutere anche in futuro, ma non c'è una soluzione facile", ha aggiunto Gentiloni. "Non sono soldi disponibili, quindi il comportamento normale della Commissione è quello di non raccogliere sul mercato finanziario questa ulteriore somma di denaro, perché non è stata richiesta dagli Stati membri", ha concluso. (Beb)