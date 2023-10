Libia: ambasciatori Paesi occidentali sostengono richiesta inviato Onu su ricostruzione Derna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I capi delle missioni diplomatiche di Italia, Regno Unito, Germania, Francia e Stati Uniti in Libia sostengono “con forza” la richiesta delle Nazioni Unite “per istituire un meccanismo nazionale unificato, coordinato con partner locali, nazionali e internazionali, che possa fornire un aiuto trasparente e affidabile e rispondere alle necessità della ricostruzione" a seguito delle disastrose alluvioni a Derna. E’ quanto si legge in un comunicato pubblicato a seguito della richiesta dell’inviato delle Nazioni Unite in Libia, Abdoulaye Bathily, che ha espresso “preoccupazione per l'emergere di iniziative unilaterali e contrastanti riguardo la ricostruzione di Derna e di altre aree colpite dalle inondazioni”. (segue) (Lit)