Libia: ambasciatori Paesi occidentali sostengono richiesta inviato Onu su ricostruzione Derna (2)

- In una dichiarazione pubblicata oggi sul sito web della Missione di sostegno delle Nazioni Unite in Libia (Unsmil), il rappresentante dell’Onu ha parlato di “iniziative controproducenti” che rischiano di “acuire le divisioni esistenti nel Paese e di ostacolare la ricostruzione”. Il funzionario senegalese delle Nazioni Unite ha sollecitato la creazione urgente di “un meccanismo nazionale unificato per portare avanti sforzi di ricostruzione efficaci ed efficienti nelle aree colpite dalle inondazioni”. Bathily ha quindi esortato i leader libici “a superare le loro divisioni e a riunirsi per concordare una risposta unitaria alle esigenze di ricostruzione”. (Lit)