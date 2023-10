© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Francia c'è un "problema" legato ai pochi medici presenti sul territorio. Lo ha detto il presidente francese Emmanuel Macron all'emittente televisiva "France 3". "Non ne abbiamo formati abbastanza", ha detto il capo dello Stato, spiegando che il governo è "al fianco" dei comuni. Per la fine del 2023, Macron ha spiegato che l'obiettivo è quello di fornire un medico a 600 mila persone anziane o malate.(Frp)