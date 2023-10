Brasile: crisi sicurezza, governo stanzia fondi a Bahia e schiera Forza nazionale a Rio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per Bahia il governo ha stanziato 20 milioni di real (3,7 milioni di euro). Nel solo mese di settembre sono state uccise dalla polizia 68 persone. A Rio, dove conflitti tra organizzazioni criminali che si contendono l'egemonia del traffico di droga e dei servizi illegali si registrano in diverse regioni della capitale, il governo ha inviato in tutto quasi 300 agenti e 50 vetture. In particolare si tratta di 270 agenti della Polizia stradale federale, 22 veicoli blindati, un veicolo di ricerca e soccorso e un elicottero. Su richiesta del governatore dello stato, Claudio Castro, il governo federale ha anche stanziato 95 milioni di real (17,8 milioni di euro) per la ostruzione di un carcere di massima sicurezza. (Brb)