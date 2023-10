Regioni: al Festival di Torino divisioni su autonomia, migranti e Olimpiadi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Doveva essere la Festa dei territori Italiani ma il Festival di Torino organizzato dalla Conferenza delle Regioni si è trasformato in un confronto acceso sui principali temi dell’agenda nazionale. Si potrebbe riassumere in questo modo la prima giornata dell’Italia delle Regioni, che nella seconda edizione è ospitata da Torino. Questa mattina il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha invitato i territori a “fare squadra per il futuro”, ma durante la giornata sono emersi numerosi distinguo partiti dai vertici della Conferenza delle Regioni sul delicato tema dell’autonomia. Da un lato, il presidente Massimiliano Fedriga ha sottolineato come “essa sia una grande opportunità per il Mezzogiorno”. Dall’altro, il vicepresidente Michele Emiliano ha parlato di “un’autonomia che vale solo per il Nord e completamente azzerata per il Sud, perché i fondi di coesione vengono ripresi a Roma e non sono più nella gestione autonoma delle Regioni”. (segue) (Rpi)