Ex Ilva: Acciaierie d'Italia, Vigile fuoco in contatto con vapori incandescenti, lievi ustioni

- Acciaierie d'Italia informa in una nota che nella giornata odierna, durante le operazioni di svuotamento per pulizia di un silo fossile, si è verificato uno sversamento di una piccola quantità di carbon fossile. Un operatore dei Vigili del fuoco interni preposto alla vigilanza della zona è entrato in contatto con vapore incandescente, riportando lievi ustioni a uno degli arti inferiori. L'operatore è stato prontamente assistito e medicato dai sanitari. L'azienda sta verificando la dinamica dell'accaduto, per condividerla anche con le organizzazioni sindacali.(Com)