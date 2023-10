Ue: Gentiloni, attuare Recovery plan per ambiente e clima commerciale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La prosecuzione dell'attuazione del Recovery plan non è solo una spinta alla decarbonizzazione delle industrie, dell'energia e dei trasporti, ma migliora anche l'ambiente commerciale per le imprese europee. "È quindi fondamentale per la nostra sostenibilità, competitività e forza geopolitica". A dirlo il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, in un'audizione a Strasburgo con la commissione Bilancio (Budg) e la commissione Affari economici e monetari (Econ) del Parlamento europeo, sulla valutazione della Commissione Ue sull'attuazione dei piani nazionali di ripresa e resilienza. "I Pnrr nazionali, nel complesso, stanziano circa 250 miliardi di euro per le misure verdi. Queste accelereranno la nostra transizione verso un modello di crescita più sostenibile e garantiranno che l'Europa rimanga in prima linea nella corsa industriale alla tecnologia pulita, riducendo la nostra dipendenza dai combustibili fossili russi", ha detto. (segue) (Beb)