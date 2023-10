Ue: Gentiloni, attuare Recovery plan per ambiente e clima commerciale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra i risultati dello Strumento per la ripresa e la resilienza (Rrf), Gentiloni ha tenuto inoltre a "sottolineare che si sta dimostrando uno strumento efficace per incentivare le riforme strutturali e gli investimenti che favoriscono la crescita: in primo luogo, gli investimenti pubblici, ma anche gli incentivi per gli investimenti privati. Ciò può avvenire attraverso sovvenzioni, prestiti, garanzie o partecipazioni azionarie". Nei programmi di riforma adottati sono sostenuti più di 50 strumenti finanziari in 17 Stati membri, per un costo stimato di circa 27 miliardi di euro, una cifra è destinata ad aumentare notevolmente con le revisioni in corso dei piani nazionali, ha proseguito. Infine, ha concluso Gentiloni, "si registrano progressi nell'attuazione delle raccomandazioni specifiche per Paese. Anche i nuovi capitoli di Repower Eu sono pienamente in linea con le raccomandazioni del Semestre europeo per il 2022 e il 2023. Ciò è dovuto all'approccio basato sui risultati del Rrf e al buon coordinamento con il quadro generale di governance economica del Semestre europeo". (Beb)