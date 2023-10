Ue: Gentiloni, attuazione Recovery in linea con aspettative, ma servono ulteriori sforzi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'attuazione del Recovery fund, a quasi metà del tempo previsto per la sua realizzazione, è in linea con le previsioni iniziali, ma servono ulteriori sforzi. Lo ha detto il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, in un'audizione a Strasburgo con la commissione Bilancio (Budg) e la commissione Affari economici e monetari (Econ) del Parlamento europeo incentrata sulla valutazione da parte della Commissione Ue di come vengono attuati i piani nazionali di ripresa e resilienza. I risultati di attuazione dello Strumento di ripresa e resilienza (Rrf) appaiono "sostanzialmente in linea con le previsioni e il Rrf ha dimostrato di essere uno strumento efficace per incoraggiare le riforme e gli investimenti, ma sono necessari altri sforzi nelle settimane e nei mesi a venire", ha detto. "Stiamo affrontando una crescita più lenta, un'inflazione elevata e il conseguente inasprimento della politica monetaria. Siamo impegnati in una corsa globale alle tecnologie pulite che coinvolge molti attori economici globali. Il Next Generation Eu è chiaramente uno strumento non solo per riprendersi dalla crisi Covid, ma anche per affrontare questa nuova situazione, preservando lo spazio per gli investimenti pubblici e sostenendo la nostra competitività, fino al 2026, nella transizione verde e digitale", ha detto Gentiloni. (segue) (Beb)