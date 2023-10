Ue: Gentiloni, attuazione Recovery in linea con aspettative, ma servono ulteriori sforzi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inoltre, ha aggiunto il commissario Ue, "abbiamo visto che lo strumento può anche reagire rapidamente a circostanze eccezionali, come le crisi energetiche, l'inflazione elevata o le catastrofi naturali che hanno colpito alcuni Stati membri. Il fatto che un numero maggiore di Stati membri abbia chiesto prestiti è un forte segnale che dimostra come essi si rendano conto dei vantaggi dello strumento. Dobbiamo lavorare affinché anche i nostri cittadini li vedano. A tal fine, l'attuazione costante e coerente del Rrf, nei mesi e negli anni a venire, rimane essenziale". La Commissione europea, assicura poi Gentiloni, resterà al fianco degli Stati membri in ogni fase del processo. (Beb)