Internet: Calenda, Musk clown triste, interesse pubblico è regolare neutralità X

19 luglio 2021

- Elon Musk "è quello che è, un miliardario che ha perso la testa e che pensa che tutto gli sia consentito. E su questo, per inciso, il governo italiano ha dato un bel contributo correndo a leccargli i piedi e a garantirgli monumenti nazionali come sfondo per le sue buffonate", scrive su X il leader di Azione, Carlo Calenda. "Non è il primo e non sarà l’ultimo miliardario arrogante e senza limiti. Le cretinate che scrive appartengono al diritto di ognuno di scrivere cretinate", aggiunge in particolare con riferimento a quanto affermato recentemente da Musk e cioè che, in sintesi, il premier ucraino, Volodymyr Zelensky, non perde occasione per chiedere 1 miliardo di euro in aiuti. "Ciò che va attentamente regolato è la neutralità della piattaforma di cui è proprietario. Questo è un interesse pubblico di tutte le democrazie. Non si può accettare la riduzione degli investimenti decisa da X sui controlli contro fake news e manipolazioni del consenso o peggio l’alterazione degli algoritmi per oscurare chi non la pensa come lui. Se ciò fosse verificato non gli dovrebbe essere consentito di possedere questo media. Più in generale si pone di nuovo la questione del far west dei social. Abbiamo presentato una proposta per regolare l’accesso ai preadolescenti. Siamo inoltre profondamente convinti - conclude Calenda - che vada cancellata la possibilità di aprire profili anonimi nei Paesi che rispettano lo Stato di diritto. Libertà e responsabilità vanno insieme. Musk è un clown triste, ma il circo lo abbiamo allestito noi". (Rin)