Trasporti: Atac, attività su linea 8 tram proseguono nella notte per controlli straordinari

- Le attività lungo la linea 8 del tram "proseguiranno anche nelle prossime ore per consentire ai tecnici Atac, affiancati da specialisti, di svolgere una serie di controlli e misure dei parametri elettrici lungo l'intera infrastruttura di alimentazione, attività che non possono essere svolte mentre la tensione è presente in linea". Lo comunica in una nota Atac. "Tali controlli si rendono necessari perché - spiega la nota - nonostante gli interventi svolti sulla sottostazione di Trastevere, permane ancora instabilità nell'erogazione della corrente. Le misure e i controlli inizieranno a fine servizio e dureranno per tutta la notte. Nelle prime ore di domattina sarà possibile avere un quadro definito dell'infrastruttura. Tutte le informazioni inerenti il servizio sono disponibili sul sito di Atac", conclude la nota.(Com)