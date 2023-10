Mali: combattenti tuareg del Niger si uniscono ai maliani contro l'esercito di Bamako

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un centinaio di combattenti tuareg sono partiti dal nord del Niger in direzione della regione maliana occidentale di Kidal per unirsi al Coordinamento dei movimenti dell'Azawad (Cma) e combattere al loro fianco contro le Forze armate maliane, sostenute dal gruppo paramilitare russo Wagner. Lo ha riferito ai media l'ex leader ribelle Rhissa Ag Boula, in precedenza ministro di Stato in Niger vicino al presidente deposto Mohamed Bazoum e che ad agosto ha creato un Comitato di resistenza per la Repubblica (Crr) in contrasto alla giunta militare golpista salita al potere a Niamey. “Il Crr è un movimento politico che si adopererà per ripristinare l’ordine, la legalità costituzionale, e il presidente Bazoum nella pienezza delle sue funzioni”, si legge nel comunicato dello scorso 8 agosto, nel quale Ag Boula chiedeva ai militari che non hanno aderito al golpe di arrestare il capo della giunta, il generale Omar Tchiani. Il Crr, precisava ancora la nota, sostiene pienamente le iniziative della Comunità economica dell’Africa occidentale (Cedeao), inclusa l’opzione militare, e si dice disponibile "per qualsiasi evenienza".(Res)