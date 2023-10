© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- - L'assessora alle Politiche sociali e alla salute Barbara Funari darà il via agli appuntamenti del Festival della Salute Mentale "Romens", con l'inaugurazione del Mosaico in ceramica realizzato dai Laboratori del Centro Diurno "La fabbrica dei Sogni" del Dipartimento di salute mentale (Dsm). Saranno presenti il direttore del Dipartimento di salute mentale della Asl Roma 2 Massimo Cozza e il padrino del Festival Pino Strabioli, regista teatrale, attore e conduttore televisivo. Roma, ingresso della sede dell'assessorato alle Politiche sociali e alla salute di Roma Capitale, viale Manzoni 16 (ore 12:30)- L'assessore alle Politiche del personale, al decentramento, partecipazione e servizi al territorio per la città dei 15 minuti, Andrea Catarci, parteciperà al seminario "Reti di mutualismo e poli civici". Roma, sala degli Affreschi della facoltà di Ingegneria Università La Sapienza, via Eudossiana 18 (ore 17) (segue) (Rer)