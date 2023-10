Usa: giornalista ucciso nella sua casa a Philadelphia, polizia indaga

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un giornalista di Philadelphia è stato ucciso a colpi di arma da fuoco nella sua abitazione, nelle prime ore di questa mattina. La polizia ha fatto sapere che gli agenti sono intervenuti a casa di Josh Kruger, al 2300 di Watkins Street, intorno alle ore 01:28 locali (le 7:28 italiane) di questa mattina, dopo che alcuni residenti della zona hanno telefonato per denunciare una sparatoria. Kruger, 39 anni, è stato colpito da sette proiettili al torace. L’uomo è stato portato in ospedale, dove è morto dopo circa un’ora. La polizia sta ancora indagando sulla dinamica dell’incidente, e per ora non ha arrestato alcun sospettato. Le autorità, inoltre, non sono ancora riuscite a stabilire il movente dell’omicidio. Kruger, che scriveva per il “Philadelphia Inquirer” e per il “Philadelphia Citizen”, era anche un noto attivista, che in passato ha lavorato come portavoce del sindaco Jim Kenney per i servizi alle persone senza fissa dimora. (Was)