Serbia: capo Stato maggiore, prontezza al combattimento non è stata elevata al massimo (2)

- "Dal punto di vista militare, penso che tutti i commenti sulle dimensioni delle forze armate schierate negli ultimi dieci giorni siano del tutto inutili", ha aggiunto Mojsilovic ricordando che simili crisi legate alla sicurezza si sono verificate nel dicembre 2022 e nel maggio 2023, quando le forze armate, su ordine del presidente della Serbia, hanno portato la prontezza al combattimento al massimo livello e in entrambi i casi hanno impegnato 14 mila unità. "In quei due casi (...) nessuno ha espresso preoccupazione per il gran numero di forze impegnate nella Zona di sicurezza terrestre e lungo la linea amministrativa. Per questo oggi è sorprendente che qualcuno esprima profonda preoccupazione per 8.350 unità", ha concluso Mojsilovic. (Seb)