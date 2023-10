Ue: Bonomi (Confindustria), cambiare nome Patto, è crescita che dà stabilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dobbiamo cambiare il nome del Patto di stabilità e crescita. “È la crescita che dà la stabilità”. Lo ha dichiarato il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, in occasione dell’assemblea di Confindustria Verona “Dialoghi”. “Credo che l’Europa è stata cooperativa quando c’è stata la crisi pandemica. Dopo l’Europa è tornata a perseguire le soluzioni per vie nazionali: le deroghe agli aiuti di Stato. Dobbiamo fare interventi comuni, non spezzare il mercato unico. La sostenibilità ambientale passa da quella sociale e quella economica”, ha aggiunto. (Rin)