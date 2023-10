Nigeria: il presidente aumenta stipendio minimo a 70 dollari, ma i sindacati nel chiedono 255

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente Bola Tinubu ha annunciato un aumento di 32 dollari sullo stipendio minimo nel tentativo di scongiurare uno sciopero generale minacciato dai due maggiori sindacati del Paese. Lo riferiscono i media nigeriani, spiegando che l’aumento porta lo stipendio mensile a circa 70 dollari, una cifra nettamente inferiore ai 255 dollari richiesti dai sindacalisti. Questi lamentano un caro-vita eccessivo e l’incapacità del governo di contrastarlo dopo la decisione di revocare i sussidi sul carburante, una misura dispendiosa per le casse dello Stato ma che aveva permesso fino ad ora di calmierare i prezzi. In un discorso televisivo pronunciato in occasione della festa d'indipendenza del Paese dal Regno Unito - l’1 ottobre -, Tinubu ha difeso la decisione di revocare i sussidi sul carburante, ammettendo che si tratta di una riforma “dolorosa” ma necessaria per reinvestire i miliardi così risparmiati in progetti come una rete di autobus alimentati a gas naturale, iniziativa pensata per ridurre i costi legati al carburante. "Ora sosteniamo i costi per arrivare ad un futuro in Nigeria in cui l'abbondanza e i frutti della nazione siano equamente condivisi tra tutti, non accumulati da pochi selezionati e avidi", ha dichiarato il presidente. (segue) (Res)