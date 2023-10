Ucraina-Spagna: Zelensky a colloquio con Sanchez, focus su cooperazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky ha avuto un colloquio con il presidente del governo spagnolo Pedro Sanchez. “Ho parlato con Sanchez per ringraziare il popolo e il governo spagnoli per il loro sostegno politico e militare di principio all'Ucraina. Abbiamo discusso di ulteriore cooperazione. Prevedo che la presidenza spagnola dell'Ue sarà fruttuosa in termini di apertura dei negoziati di adesione dell'Ucraina all'Ue. Abbiamo anche discusso dei principali eventi internazionali imminenti e dei temi legati alla sicurezza nella nostra agenda europea condivisa”, ha scritto su X Zelensky.(Kiu)