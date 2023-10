Nigeria: leader sindacali in riunione con la presidenza su caro-vita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I leader dei due principali sindacati dei lavoratori in Nigeria, il Congresso nazionale del lavoro (Nlc) e il Congresso dei sindacati (Tuc), sono arrivati alla villa presidenziale di Abuja per incontrare il presidente Bola Tinubu e discutere di come scongiurare lo sciopero generale minacciato dalle sigle sindacali da domani, 3 ottobre. Lo riferiscono fonti del quotidiano "The Nation", secondo cui i due sindacati avrebbero raggiunto alcuni accordi con il governo e potrebbero revocare lo sciopero. Al momento non sono noti i dettagli delle possibili intese e si attende una dichiarazione ufficiale. Negli ultimi mesi i prezzi dei beni alimentari e delle materie prime sono aumentati esponenzialmente in Nigeria, prima economia continentale, mentre la valuta locale - il naira - è scesa significativamente rispetto al dollaro statunitense, scambiando a una media di 780 naira per 1 dollaro, un fattore che ha portato ad un aumento del costo delle importazioni. Già in precedenza il governo aveva lanciato un appello ai leader sindacali affinché sospendessero lo sciopero e lasciassero spazio ai negoziati, citando il danno imminente che lo sciopero potrebbe causare all'economia.(Res)