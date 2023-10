Olimpiadi 2026: Camani (Pd), azzardo pista da bob si sta rivelando fallimentare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azzardo di Zaia della pista da bob si sta rivelando fallimentare. Lo ha dichiarato la capogruppo del Partito democratico in Consiglio regionale del Veneto, Vanessa Camani, notificando la presentazione di "una mozione con la quale mettere nero su bianco tutte le mancanze e le lacune che si sono palesate lungo questo iter tormentato. E con la quale - ha dichiarato - definire le responsabilità e le soluzioni realmente possibili. Sono centinaia di migliaia di euro le risorse spese dalla sola Regione del Veneto solo per i numerosi studi di fattibilità sulla pista da bob. E visto che fin da subito si è assunto la paternità dell'idea, Zaia con coerenza dovrebbe ora assumersi la paternità del suo fallimento, fosse anche solo in virtù del costo esorbitante che dovremmo sostenere e dell'incalcolabile danno di immagine che sta producendo al Veneto e a Cortina. Con tutto il mondo sportivo, e non solo, che assiste allibito a questa prova di incapacità politica e amministrativa". Sulle Olimpiadi, "Zaia ha giocato un azzardo molto pericoloso - ha proseguito -. Certamente sono e rimangono un evento con delle enormi potenzialità in termini di ricadute positive sull'economia, ma che andavano gestite dalla Regione del Veneto con cura. Una cura che doveva mettere al centro dell'attenzione non solo le stime di crescita di Pil, ma anche la distribuzione degli impatti positivi. E che doveva puntare a una gestione sostenibile dell'evento. Da questo punto di vista, ad oggi l'azzardo di Zaia si sta rilevando fallimentare". Il presidente "non può continuare a nascondere le sue responsabilità. L'idea di puntare tutte le fiches sull'impianto di bob, se è servita per ottenere l'aggiudicazione, non è poi stata debitamente perseguita, e oggi sembra addirittura impraticabile, se non dannosa. Al contempo ha già drenato risorse rilevanti che avrebbero potuto e dovuto essere impiegate con più serietà per trasformare davvero le Olimpiadi in una occasione vera di rilancio anche del territorio bellunese nel suo complesso", ha concluso Camani. (Rev)