Ucraina: Casa Bianca, sostegno è bipartisan, continueremo ad aiutare Kiev

- Il sostegno nei confronti dell’Ucraina “è bipartisan”, e gli Stati Uniti continueranno “ad aiutare Kiev per tutto il tempo necessario”. Lo ha detto la portavoce della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre, durante un briefing con la stampa. Rispondendo ad una domanda sul futuro dell’assistenza Usa all’Ucraina, dopo che la risoluzione approvata dal Congresso per rifinanziare il governo non include nuovi stanziamenti su questo fronte, la Jean-Pierre ha ricordato che il presidente della Camera dei rappresentanti, il repubblicano Kevin McCarthy, ha ribadito pubblicamente il suo sostegno agli aiuti a Kiev. “Ha parlato del suo impegno nei confronti dell’Ucraina, e il sostegno all’assistenza rimane bipartisan: gli aiuti a Kiev fanno anche il nostro interesse, e quello relativo alla nostra sicurezza nazionale”, ha concluso. (Was)