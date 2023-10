Ucraina: Tajani partecipa a riunione operativa con sistema imprenditoriale italiano a Kiev

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, ha preso parte a un'"importante riunione operativa a Kiev col sistema imprenditoriale italiano", in cui si è discusso del progetto del museo di Roma Maxxi e della Triennale di Milano, e di "molte altre iniziative concrete al servizio degli amici ucraini". Lo ha riferito Tajani su X (ex Twitter), sottolineando che "l’Italia è in prima fila nella ricostruzione dell’Ucraina e in particolare di Odessa". (Res)