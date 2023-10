Ucraina: Bergamini (FI), fronte occidentale deve restare unito con impegno solidale e totale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fin dal primo momento questo governo non ha esitato a schierarsi per la difesa e la tutela del diritto internazionale, quindi a fianco dell'Ucraina, e a farlo con grande coerenza e con grande determinazione, come dimostrano anche oggi le parole pronunciate a Kiev dal ministro Tajani. Lo ha detto Deborah Bergamini, deputata di Forza Italia e Responsabile Esteri del partito, a Tgcom24. “Noi dobbiamo essere consapevoli del fatto che mentre si lavora a tutti i livelli possibili per raggiungere una pace giusta nel conflitto che ormai tiene banco da quasi due anni, con tutte le conseguenze che i nostri concittadini conoscono molto bene, dall'altra parte il fronte occidentale deve rimanere compatto senza cadute, senza sbavature, ma con un impegno solidale e totale perché ne va degli assetti geopolitici futuri dell'Unione Europea", ha sottolineato Bergamini, che ha aggiunto: "Dobbiamo rimanere tutti uniti perché non possiamo consentire alcuna violazione del diritto internazionale, alcuna invasione di stati democratici. L'Italia ha assunto questa posizione responsabilmente, sapendo molto bene che questa è l'unica possibile posizione da tenere. Sono stata in visita in alcuni paesi dei Balcani nelle settimane scorse, è evidente il tentativo di destabilizzazione che c'è in quei paesi. La politica dell'allargamento dell'Unione Europea è una questione chiave in questo senso, dobbiamo saper dare a tutti i paesi che attendono di entrare all'interno dell'Unione europea una risposta chiara di adesione e di benvenuto nei tempi e nei modi che condividiamo". (Rin)