Venezia: Brugnaro, da inizio anno 589 controlli e 235 sanzioni contro abusivismo settore extralberghiero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Luigi Brugnaro, sindaco di Venezia, in una nota ha parlato dei controlli contro l'abusivismo nel settore ricettivo extralberghiero effettuati negli ultimi mesi in città. "Voglio ringraziare le donne e gli uomini della Guardia di finanza e della nostra Polizia locale – ha dichiarato - per l'attenta opera di controllo delle strutture ricettive extralberghiere che ha eseguito da inizio anno 589 controlli, rilevando 235 sanzioni e scoprendo 37 locazioni abusive. Il comune di Venezia, dal 2017, è stato tra i primi a mettere online il portale GeoIDS, dove sono visualizzabili tutte le strutture regolarmente registrate. Un servizio per garantire la massima trasparenza: per i cittadini che possono verificare se sia in regola l'affittacamere sotto casa; per i turisti, che possono verificare l'esatta posizione dell'appartamento, della camera; per gli imprenditori turistici che svolgono correttamente il proprio lavoro, che hanno il diritto di veder tutelata la propria attività". L'obiettivo, ha spiegato il primo cittadino, "è quello di valorizzare chi si comporta onestamente, rispetta le regole, paga le tasse e dialoga con il Comune, andando invece a punire chi pensa di fare il furbo, danneggiando l'intera Città. Spesso chi si comporta in maniera fraudolenta, infatti, non solo sottrae risorse pubbliche, ma offre anche un cattivo servizio ai visitatori. Non si tratta, poi, solo di una questione di correttezza e concorrenza, bensì anche di sicurezza: chi soggiorna in città deve essere registrato obbligatoriamente come prevede la legge, così da permettere alle Forze dell'ordine, con cui operiamo grande sinergia, di svolgere le necessarie verifiche, tutelando chi ci vive e lavora", ha concluso. (Rev)