Milano: Comazzi (FI), nomina Gabrielli primo passo ma non è abbastanza

- La nomina di Franco Gabrielli a nuovo delegato per la sicurezza "è un primo passo nella giusta direzione, ma non è abbastanza". Lo afferma il consigliere comunale di Forza Italia e assessore regionale al Territorio e Sistemi Verdi, Gianluca Comazzi. "Quello che serve veramente alla città - continua - è una più capillare presenza delle forze dell'ordine sul territorio: più presidi, più pattugliamenti e un aumento sostanziale dell'organico". "È così che si combatte la criminalità. Le nuove assunzioni di agenti della polizia locale annunciate dalla Giunta comunale non sono sufficienti, vanno incrementate. Il Comune nel 2022 ha incassato ben 151 milioni di euro dalle multe fatte, perché non investirli in ulteriori assunzioni?" conclude Comazzi. (Com)