- Sulla Nadef, purtroppo le risorse non sono infinite e con quelle bisogna fare i conti. “Credo che si possa riconfigurare il 5 per cento della spesa pubblica per trovare le risorse”. Lo ha dichiarato il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, in occasione dell’assemblea di Confindustria Verona “Dialoghi”. (Rin)