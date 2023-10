Ucraina: Zelensky incontra Tajani, grazie all'Italia per il sostegno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha incontrato oggi il ministro degli Esteri Antonio Tajani e ha "ringraziato l'Italia, Giorgia Meloni e la sua squadra, così come tutti gli italiani per il loro sostegno". Lo ha scritto Zelensky su X (ex Twitter), spiegando di aver discusso con Tajani "l'aumento dell'aiuto militare, in particolare la difesa aerea per proteggere persone e infrastrutture, con l'inverno che si avvicina". "Apprezzo l'Italia per la sua disponibilità nel sostenere la ripresa di Odessa, inclusa la ricostruzione della Chiesa della Trasfigurazione e altre opere danneggiate dai bombardamenti russi", ha aggiunto Zelensky. (Kiu)