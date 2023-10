© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Democrazia e impresa non sono concetti scontati, dobbiamo impegnarci per salvaguardarli. “Il G7 è una grande opportunità. Credo che si possa ripensare un G8 con l’India dentro”. Lo ha dichiarato il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, in occasione dell’assemblea di Confindustria Verona “Dialoghi”. (Rin)