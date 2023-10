Usa: Trump sul suo processo per frode, il giudice è un “dipendente” dei democratici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha attaccato il giudice Arthur Engoron, che sta coordinando il processo civile per frode ai suoi danni a New York. Parlando ai giornalisti, dopo essere uscito dall’aula per la pausa pranzo, Trump ha affermato che il giudice è “un dipendente” del Partito democratico, aggiungendo che il nuovo processo ai suoi danni “è una vergogna”. La scorsa settimana, Engoron ha annunciato che Trump è perseguibile per frode, avendo sopravvalutato illegalmente gli asset gestiti dalla Trump Organization per ottenere vantaggi fiscali e condizioni migliori per i prestiti chiesti alle banche. “Stanno sprecando il loro tempo, perché ogni singola banca ha riavuto tutti i suoi soldi indietro: non sono state truffate, io sono stato truffato”, ha detto l’ex presidente. (Was)