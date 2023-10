Migranti: Casasco (FI), siamo per flussi regolari e pianificati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"So distinguere, da editore, la qualità e l'obiettività che sono anche il segreto del successo di un'iniziativa imprenditoriale come Agenzia Nova" Silvio Berlusconi

Presidente di Forza Italia

21 luglio 2021

- "Siamo tutti per l'accoglienza ma non si può accettare l'invasione soprattutto degli irregolari. Non ci possiamo permettere una invasione di migranti perché non è solo un problema di sicurezza ma anche economico, che non riguarda solo l'Italia ma l'Europa e il mondo intero e che l'Italia ha portato anche all'attenzione dell'Onu". Lo ha detto Maurizio Casasco, deputato di Forza Italia, a "Tagadà" su La7. "Il problema sono le partenze dall'Africa, dalla Tunisia, il presidente Meloni e il ministro Tajani sono intervenuti per trovare le condizioni attraverso anche finanziamenti per bloccare le partenze, come fece Berlusconi con la Libia", ha aggiunto. "Oggi il problema è internazionale e il ministro Tajani sta proponendo soluzioni a livello geopolitico su tutto il sistema dell'Africa e dei Balcani. Paghiamo una situazione internazionale in cui Paesi come la Russia, bloccando ad esempio la via del grano, favoriscono l'immigrazione mirando alla destabilizzazione dell'Europa. Il problema, pertanto, si risolve a livello internazionale e non solo europeo, dove alcuni Paesi pensano che chiudere i confini sia la soluzione. Il problema dei migranti è un problema certamente nazionale e non può esser condizionato dalle ideologie. Fino ad oggi la sinistra è stata per l'accoglienza tout court non preoccupandosi del problema italiano, noi invece siamo per una immigrazione regolare e pianificata", ha concluso Casasco. (Rin)