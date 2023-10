Migranti: Germania, Steinmeier, frenare l’immigrazione illegale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La “cosiddetta immigrazione illegale” in Germania deve essere frenata. È quanto dichiarato dal presidente tedesco, Frank-Walter Steinmeier, durante un’intervista che ha rilasciato all’emittente radiotelevisiva “Ard”. Steinmeier ha aggiunto che il numero di profughi in arrivo in Germania deve essere limitato, ma questo obiettivo può essere raggiunto soltanto con controlli alle frontiere esterne dell’Ue da parte di tutti gli Stati membri. Il presidente tedesco ha poi affermato che, per quanti tra i profughi hanno poche o nessuna possibilità di ottenere asilo, le relative procedure dovrebbero essere svolte al confine esterno dell’Ue. Qualora la relativa domanda dovesse essere respinta, è da qui che questi migranti dovrebbero essere rimpatriati. Allora, ha evidenziato il presidente tedesco, “diminuirà anche il numero degli arrivi” di profughi “in Germania”. Steinmeier ha, infine, dichiarato che la questione migratoria non può essere risolta “dall’oggi al domani”. (Geb)