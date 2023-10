© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cala l’incidenza della spesa sanitaria sul Pil italiano. In base a quanto emerge da una tabella sul conto della Pa a legislazione vigente contenuta nella Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza (Nadef), la spesa sanitaria passa dal 6,6 per cento del Pil nel 2023, al 6,2 per cento nel 2024 e 2025 e al 6,1 per cento nel 2026. (Rin)