Paestum: Sangiuliano, oggi tappa importante per valorizzare luogo fondamentale di nostra cultura"

- "Paestum è un luogo fondamentale della nostra cultura, insieme ad altri sintetizza bene le nostre origini. L’apertura del nuovo allestimento del Museo archeologico Nazionale conferma lo straordinario valore dell’area del Parco archeologico di Paestum e Velia, ma soprattutto le sue enormi potenzialità". Lo ha detto il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, oggi a Paestum, a margine dell’inaugurazione del nuovo allestimento del museo archeologico nazionale. "Solo pochi mesi fa, ad aprile, avevamo infatti celebrato il ritrovamento di centinaia di ex voto, statue e altari nel tempietto di Paestum. Questo gioiello del patrimonio archeologico della nostra nazione è apprezzato e amato soprattutto dal pubblico, come dimostrano i dati sugli ingressi: solo nella prima domenica di ottobre Parco e Museo hanno fatto registrare oltre 15 mila visitatori. Sono numeri eccezionali - ha sottolineato - che ci spingono ancora di più a lavorare con il massimo impegno per rafforzare le attività di conservazione e di sviluppo di questo luogo. Abbiamo già proceduto a un primo stanziamento per il museo di Velia, arriveranno ulteriori risorse. Inoltre, finanzieremo i nuovi scavi di Paestum e la sistemazione delle mura attraverso una operazione di anastilosi".(Rin)