Nadef: sale spesa per interessi, 4,6 per cento del Pil nel 2026

- La previsione di spesa per interessi in rapporto al Pil è prevista scendere al 3,8 per cento nel 2023 e quindi tornare a salire fino a raggiungere il 4,6 per cento nel 2026. In termini di rapporto sul Pil, la revisione al rialzo rispetto alle stime presenti nel Def – si legge nella Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza (Nadef) – è contenuta, e pari a un decimo di punto di Pil all’anno fino al 2026; ciò a conferma del fatto che l’elevata durata media del debito pubblico italiano consente di smussare nel tempo l’impatto dei rialzi dei tassi di interesse sul costo implicito del debito, compresi quelli non previsti in sede di elaborazione del Def. (Rin)