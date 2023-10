Usa: deputato repubblicano Gaetz su sfiducia a McCarthy, accordo segreto con Biden su Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato repubblicano Matt Gaetz ha ribadito la sua determinazione a presentare una risoluzione per sfiduciare il presidente della Camera dei rappresentanti, Kevin McCarthy, in risposta alla nuova misura provvisoria per rifinanziare le attività del governo federale. Durante un intervento in aula, il deputato della Florida ha invitato i presenti a “rimanere sintonizzati”, dopo aver detto ieri di voler presentare una mozione di sfiducia contro McCarthy, suo collega di partito, questa settimana. Nel suo intervento, Gaetz ha fatto riferimento ad un “accordo segreto” che il presidente della Camera avrebbe raggiunto con la Casa Bianca, in merito all’approvazione di ulteriore assistenza all’Ucraina. Risorse, queste ultime, che non sono incluse negli stanziamenti previsti dall’accordo provvisorio per rifinanziare il governo fino al 17 novembre. Sempre ieri, parlando ai giornalisti, Biden ha fatto riferimento ad un accordo sui finanziamenti all’Ucraina. In merito alla possibilità di “fidarsi” di McCarthy per una intesa definitiva, al termine della scadenza, Biden ha detto che “ne abbiamo già trovata una sull’Ucraina, quindi staremo a vedere”. (Was)