Ue: Hoekstra, darò continuità a lavoro von der Leyen e Timmermans

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il commissario europeo designato per l'Azione per il clima, Wopke Hoekstra, ha detto di voler difendere l'interesse di tutti i cittadini europei senza riserve e con la massima indipendenza e in continuità con il lavoro iniziato dalla presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, e con l'ex vicepresidente esecutivo della Commissione Ue, Frans Timmermans. "Il cambiamento climatico è una sfida enorme e il futuro delle generazioni future dipende dalle nostre decisioni. Onorevoli deputati, in qualità di commissario mi farò guidare dai fatti, dai numeri, dalla scienza, e mi farò convincere dalle prove. Ma sarò anche risoluto nel dare voce alle nuove generazioni. In qualità di commissario, punterò alla continuità, all'ambizione e al coinvolgimento", ha dichiarato il candidato dei Paesi Bassi, parlando in un'audizione alla commissione per l'ambiente del Parlamento europeo (Envi), che è chiamata a valutare la sua idoneità a diventare commissario dopo in sostituzione di Frans Timmermans. "Questo Parlamento è stato determinante nel mettere il nostro continente sulla strada della neutralità climatica nel 2050. La legge europea sul clima e il 'Fit for 55' non hanno eguali. Con il Green deal europeo, la presidente von der Leyen e l'ex Vicepresidente esecutivo Timmermans hanno gettato le basi per la trasformazione verde dell'Europa, e voglio assicurarvi che la continuità è in atto sull'intero Green deal", ha concluso l'ex ministro degli Esteri olandese. (Beb)