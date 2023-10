Egitto: migliaia di persone in piazza per sostenere candidatura di Al Sisi a elezioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Migliaia di cittadini si sono riuniti in diverse città dell'Egitto per chiedere che il presidente Abdel Fattah al Sisi, al potere dal 2014, si candidi per un terzo mandato alle elezioni previste per il prossimo dicembre. Sono stati sventolati striscioni con su scritto: “Sì alla stabilità”. Inoltre, gigantografie del presidente della Repubblica egiziana sono state appese sui muri delle strade e alcuni artisti si sono esibiti nelle piazze. In precedenza, la mobilitazione degli egiziani favorevoli alla ricandidatura di Al Sisi era stata annunciata dai membri del partito Mostaqbal Watan. (Cae)