Clima: Hoekstra, puntiamo a Green Deal 2.0, presenteremo target 2040 in primo trimestre 2024

- Il commissario europeo designato per l'Azione per il clima, Wopke Hoekstra, ha detto di voler concludere rapidamente tutti in negoziati che rientrano nelle sue deleghe. "Nel mio portafoglio mi propongo di concludere rapidamente tutti i negoziati in corso, ma non sarò un semplice custode. Semplicemente non sarebbe all'altezza della portata della nostra sfida", ha detto parlando a Strasburgo in un'audizione alla commissione per l'ambiente del Parlamento europeo (Envi), che è chiamata a valutare la sua idoneità a diventare commissario dopo in sostituzione di Frans Timmermans. "Stiamo correndo una maratona, non uno sprint. Voglio preparare le fondamenta di un Green Deal 2.0. Sul clima, sulla biodiversità, sulla circolarità e sull'inquinamento, contribuendo ad aumentare le ambizioni in tutti i settori", ha aggiunto. "Nel primo trimestre del prossimo anno presenteremo la nostra comunicazione sui target" di riduzione emissioni per il 2040, ha aggiunto. (segue) (Beb)