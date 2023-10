Clima: Hoekstra, puntiamo a Green Deal 2.0, presenteremo target 2040 in primo trimestre 2024 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il comitato scientifico consultivo ha già pubblicato prove convincenti, con raccomandazioni sulla fattibilità tecnologica, limiti e rischi ambientali, sulla cooperazione internazionale e sull'equità. Il comitato consiglia un obiettivo minimo del 90 per cento di riduzione netta delle emissioni di gas serra" rispetto ai limiti del 1990, ha poi spiegato. La Commissione, ha concluso, farà una valutazione d'impatto approfondita, analizzando i diversi scenari, i percorsi di riduzione, i costi e i benefici. "Non posso anticipare questo lavoro, né la decisione finale del Collegio, ma posso offrirvi il mio chiaro impegno. Agirò in linea con il parere del Collegio, ma utilizzerò tutti gli strumenti disponibili per consentire all'Ue di raggiungere l'obiettivo minimo raccomandato del 90 per cento di riduzioni", ha rilevato il commissario olandese. (Beb)