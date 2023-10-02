الخارجية الإيطالية: تريبودي تفتتح الجناح الإيطالي في إكسبو الدوحة 2023

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- شاركت ماريا تريبودي وكيل وزارة الخارجية، اليوم، في حفل افتتاح "إكسبو الدوحة 2023 – صحراء خضراء، بيئة أفضل"، المعرض العالمي المخصص للبستنة، البيئة والاستدامة، الذي تستضيفه دولة قطر حتى نهاية مارس 2024 ويفتتحه الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، حسبما أفادت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.وبحسب بيانٍ صادر عن وزارة الخارجية الإيطالية (فارنيسينا)، فقد أعقب الحفل تدشين الجناح الإيطالي "حديقة المستقبل" الذي يمثل أكبر حضور أوروبي في الحدث.وزار الجناح الإيطالي صاحب السمو الأمير تميم بن حمد آل ثاني برفقة الأختين الشيخة المياسة والشيخة هند بنت حمد آل ثاني، ورئيس دولة الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد آل نهيان، ورئيس الجمهورية. وكان في استقباله شوكت ميرضيائيف من أوزبكستان، وكان في استقباله وكيل الوزارة تريبودي والسفير لدى قطر باولو توشي.وتعرض "حديقة المستقبل" سلسلة واسعة من التقنيات المتطورة في القطاع الزراعي، والمناسبة لمكافحة التصحر وتقليل الأثر البيئي واستخدام المياه للمحاصيل.وقال وكيل الوزارة تريبودي إن هذا المشروع، الذي أنشأته وكالة ترويج التجارة الإيطالية وتدويل الشركات ووزارة الخارجية، إنه "يتوافق تمامًا مع هدف معرض إكسبو الدوحة 2023 ويقدم أفضل التقنيات الإيطالية في القطاع الزراعي لجمهور دولي يهتم دائمًا بأحدث التطورات في مجال الاستدامة".وأضاف "لا سيما في سياق مثل شمال أفريقيا والشرق الأوسط، يمكن لشركاتنا أن تلعب دورًا ذا أهمية أساسية في مكافحة التصحر وتعزيز الاقتصاد والأمن الغذائي في العديد من البلدان ذات الأهمية الأساسية لمصلحتنا الوطنية. وتتواجد إيطاليا في الدوحة بأكبر أجنحة الدول الأوروبية؛ وهذا يؤكد رغبتنا في لعب دور رائد في المنطقة، وهو ما أبرزته الزيارة الأخيرة التي قامت بها رئيسة الوزراء جيورجيا ميلوني إلى قطر". (نوفا)